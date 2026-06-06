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НовостиПроисшествия6 июня 2026 13:10

Днем 6 июня БПЛА атаковали Ростовскую область

Губернатор прокомментировал дневную атаку БПЛА на Дон
Анна ШИЛЯЕВА
В Ростовской области днем, 6 июня, была отражена вражеская атака БПЛА.

В Ростовской области днем, 6 июня, была отражена вражеская атака БПЛА.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области днем, 6 июня, была отражена вражеская атака БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Вражеские дроны были сбиты в небе над Родионово-Несветайским районом.

- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, информация будет уточняться, - прокомментировал глава региона.

Ранее губернатор сообщал, что наши силы и средства ПВО также работали в ночь на 6 июня, отражая атаку дронов в Миллеровском районе.

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