Днем 6 июня БПЛА атаковали Ростовскую область

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской области днем, 6 июня, была отражена вражеская атака БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Вражеские дроны были сбиты в небе над Родионово-Несветайским районом.
- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, информация будет уточняться, - прокомментировал глава региона.
Ранее губернатор сообщал, что наши силы и средства ПВО также работали в ночь на 6 июня, отражая атаку дронов в Миллеровском районе.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram
Читайте также
Атака БПЛА на Дон в ночь на 6 июня стала частью удара по 15 регионам РФ