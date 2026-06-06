ПВО работали над Ростовской областью в ночь на 6 июня

Атака БПЛА над Донским краем была зафиксирована в субботу днем, 6 июня. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Силы и средства ПВО за ночь, 6 июня, уничтожили 376 беспилотников над Ростовской областью и другими регионами России. Об этом сообщили в Министерствеhttps://www.rostov.kp.ru/online/news/7008731/ обороны РФ.

География работы противовоздушной обороны охватила Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую и Московскую области, а также территорию полуострова Крым.

Также атака БПЛА над Донским краем была зафиксирована в субботу днем, 6 июня. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

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