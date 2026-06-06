Ростовчанка родила малыша, пока врачи ехали в лифте

Роды произошли на 39-й неделе беременности. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону врачам скорой помощи поступил вызов о том, что у местной жительницы начались схватки. Медики оперативно приехали на вызов, однако роды оказались слишком стремительными.

Как рассказали в областном минздраве, доктора уже поднялись на лифте на этаж, но когда дверь кабины распахнулась, ребенок как раз появился на свет.

Роды произошли на 39-й неделе беременности. Малыш появился на свет с весом в три килограмма.

— К счастью, все прошло благополучно. Молодую маму и новорожденного оперативно доставили в медицинское учреждение, — рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

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