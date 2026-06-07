«Кавказская пленница» в Кисловодске раскрыла тайну горцев и их секретный рецепт

«КП» рассказывает, как кавказская пленница выкрала секрет кефира Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кавказская пленница в Кисловодске воспользовалась своим похищением и забрала тайну горцев. Историю рассказали наши коллеги из «КП – Северный Кавказ».

Речь идет о событиях начала XX века. До этого времени кефир в Центральной России не готовили. Его изредка завозили с Кавказа и продавали очень дорого. Первый российский кефир появился в 1909 году. Сначала — в аптеках как лекарство. Позже — в магазинах, когда в Москве наладили массовое производство. Тайну кисломолочного напитка раскрыли при романтических обстоятельствах.

Горцы веками хранили секрет приготовления айрана, или гыпы. По легенде, это дар пророка Магомета. Желтоватые горошины — кефирные грибки — во сне получил карачаевский пастух. Напиток дарил бодрость и здоровье. Горцы славились долголетием. Тайну передавали только своим, чаще всего через дочерей, которые крали закваску из материнского тайника.

Московский молочный магнат Николай Бландов хотел наладить производство кефира. У него было 12 сырзаводов под Кисловодском. Он пытался подкупать горских князей, но безуспешно. Тогда Бландов задумал хитрую операцию.

Главной ее героиней стала 20-летняя Ирина Сахарова. Крестьянка из Рязанской губернии окончила школу скотоводства и молочного хозяйства. В 1907 году на выставке в Париже ее масло получило золотую медаль. Красивая, умная, нацеленная на карьеру. Идеальный агент.

В Кисловодске Ирина вместе с управляющим отправилась в гости к князю Бек-Мирзе Байчорову. Она пыталась выведать тайну кефира. Князь угощал, говорил комплименты, но секрет не раскрыл. Когда Ирина и спутник возвращались, их нагнали всадники в масках. Девушку похитили.

Очнулась она в сакле.

— Не плачь, княгиней будешь, — утешала ее старуха.

Тем временем управляющий добрался до Кисловодска и обратился в жандармерию. Князя быстро нашли. Оказалось, он влюбился в московскую гостью и хотел жениться по горским обычаям. Бландов требовал суда. Но судья не хотел ссориться с влиятельным горцем.

Он предложил Ирине простить князя. Та согласилась на условии: пусть подарит десять фунтов кефирных грибков. Князь подумал и согласился. Утром он прислал закваску и огромный букет цветов. Еще месяц присылал новые букеты. Ирина их принимала, но была занята изучением рецепта.

Первый кефир, сделанный ею, в 1908 году поступил в Боткинскую больницу как лекарство. Позже напиток появился в свободной продаже. Сама Сахарова более полувека проработала на молококомбинате в Москве, была отмечена наградами. Вышла замуж, родила сына и дочь.

Бек-Мирза Байчоров продолжил заниматься животноводством. Поставлял овец в Париж для ресторана «Максим» и в Москву. Есть упоминание о нем в книге Гиляровского «Москва и москвичи».

Интересно, что искусственно вывести кефирный грибок ученым до сих пор не удалось. Единственный способ получить новую закваску — рост и размножение уже существующих грибков.

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