В КБР разбился пенсионер, летавший без инструктора на параплане

Во время полета мужчина упал. Помочь ему не успели — от полученных травм он скончался. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кабардино-Балкарии разбился парапланерист, который летал без инструктора. Об этом сообщают наши коллеги из «КП – Северный Кавказ».

Трагедия произошла днем 7 июня в Чегемском районе. 68-летний житель Москвы приехал в республику, чтобы полетать на параплане. От аэродрома в верховьях ущелья он отправился в небо один. Наставника рядом не было.

Во время полета что-то пошло не по плану. Мужчина упал. Помочь ему не успели — от полученных травм он скончался.

В следкоме КБР сообщили, что организована доследственная проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые экспертизы.

Это не первый подобный случай на Северном Кавказе. 14 мая на Ставрополье во время спортивно-тренировочного прыжка погиб парашютист. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы при приземлении. Тогда к проверке подключалась и Южная транспортная прокуратура.

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