В Дагестане спасли трех медведей из живодерского зоопарка

Медведей спасли из ужасных условий. Фото: стоп-кадр видео зооцентра «Дино»

Из живодерского зоопарка в Дагестане спасли трех медведей. Об этом сообщают наши коллеги из «КП – Северный Кавказ».

Животные долгие годы страдали от антисанитарии, голода и болезней, сообщают в издании. Увиденное волонтерами подтвердило худшие опасения. Два медвежонка — худые, в грязной шерсти — сидели в маленьком карцере. Еще один крупный медведь томился отдельно.

Зоозащитники уже забирали отсюда львов. Тогда несчастные медведи смотрели им вслед, словно умоляя о помощи. Но перевозка диких животных на большие расстояния — дело непростое. Медведи пробыли в плену еще два месяца. Однако их все же удалось вызволить.

Самца и самку погрузили в одну машину, второго самца — в другую. По словам зоозащитников, медведи ведут себя спокойно. Бывают небольшие буйства, но это урегулировали. Медведица с братом находится вместе. Отдельно — самый крупный медведь, который, на удивление, самый спокойный.

Животных отправят в тот же реабилитационный центр, что и львов, — зооцентр «Дино». Там их ждет долгое восстановление в нормальных условиях.

Подпольный зоопарк открылся в 2024 году. Зоозащитники вышли на него после того, как нашли маленького львенка, которого водили на цепи по побережью Каспия. Детеныша использовали как реквизит для фото, не лечили и не кормили. После изъятия львенка правоохранительные органы вышли на целый приют. Под видом спасения животных их использовали для экскурсий, разведения и продажи.

С 2024 года из зоопарка вывезли более 44 особей: волков, белоголовых сипов, беркута, змей, обезьян, сервала, филинов и лис. Среди них были даже краснокнижные сипы.

Не всех удалось спасти. На территории остались лисы, волки, енотовидная собака и дикобразы. Волонтеры планируют еще один рейс, чтобы забрать и их.

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