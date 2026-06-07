В Азовском море выросло количество пиленгаса

В перспективе вылов может превысить четыре тысячи тонн. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рыбный бум: в Азовском море увеличилось количество пиленгаса. Об этом сообщают наши коллеги из «КП – Крым».

После рекордного 2025 года весенняя путина снова принесла небывалый улов. За цифрами стоят реальные перемены в экосистеме. Прогнозы учёных о восстановлении популяции оправдываются.

В 2024 году в Азовском море добыли 1,35 тысячи тонн пиленгаса. В 2025-м вылов вырос на 26% и достиг 1,7 тысячи тонн. Этот показатель стал максимальным за последние четыре года. В этом году тенденция тоже положительная. По официальным данным, весной рыбы добыли на 24% больше, чем год назад. При этом 67% улова пришлось на Таганрогский залив.

Пиленгас идет на нерест в опресненные участки. Поэтому там и зафиксировали максимальную концентрацию. Главная причина роста промыслового значения рыбы — глобальное потепление и осолонение моря. Это подстегнуло увеличение всех «южных» видов, включая пиленгаса и креветку.

За последние пять лет рыбакам удалось восстановить промысел. Объемы добычи достигли 2,5 тысячи тонн. В перспективе вылов может превысить четыре тысячи.

Рост солености губителен для традиционных пресноводных видов: судака, леща, тарани и сазана. Но у азовского рыболовства есть серьезные перспективы. Вместе с пиленгасом растут запасы камбалы-калкан, креветки, рапаны и других видов.

Увеличилось и количество медуз. Однако ученые нашли способ использовать их: из желе получают коллаген для БАДов, косметики и средств для заживления ран. Осталось поставить производство на поток.

Используемые орудия лова почти не вредят молодняку. Основу промысла составляют рыбы до пяти лет длиной 48–52 сантиметра.

Пиленгаса акклиматизировали в водах моря в 80-х годах прошлого века. Он не только прижился, но и стал одним из лидеров рыбного промысла. Сейчас этот процесс ускоряется под воздействием природных факторов.

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