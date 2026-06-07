В Севастополе волонтеры спасают маму-дельфина и ее детеныша

Дельфины получают полноценное питание. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

В Севастополе спасают двух дельфинов – взрослую самку и ее детеныша. Об этом сообщают наши коллеги из «КП – Крым».

На берегу Казачьей бухты разбит полевой лагерь. Млекопитающих нашли на мелководье. Мама страдает от серьезной болезни. Трехмесячной малышке не выжить без молока и заботы.

Их назвали Деметра и Персефона — в честь древнегреческой богини и ее дочери. Дельфины уже десятый день под круглосуточным наблюдением.

Персефона получает рыбу и специальную молочную смесь, она здорова. Самочувствие мамы тоже улучшилось. Деметра самостоятельно плавает и ныряет.

Ветеринар центра «Безмятежное Море» проводит интенсивное лечение, включая противомикробную терапию. Белобочка оживает на глазах. Она начала охотиться на живую кефаль.

Персефона очень рада, что мама пришла в сознание. Они не расстаются. Волонтеры часто видят, как дельфины поглаживают друг друга грудными плавниками.

Молоко у Деметры пока не появилось. Малышка пытается кормиться, но безуспешно. Говорить о полном выздоровлении рано. Но анализы и поведение вселяют надежду.

Иногда Деметра выбивается из сил. Поэтому с дельфинами в воде посменно дежурят по два человека. Волонтеры нужны. Чтобы помочь, можно связаться с куратором Еленой по телефону: +7-978-505-26-04.

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