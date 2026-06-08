Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 8 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 8 июня оставят без электричества сотни домов и тысячи людей. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в понедельник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Майская, 15-23 и 14-28;
- улица 14-я линия, 1-7 и 2-16;
- улица 16-я линия, 1-9 и 2-14;
- улица 18-я линия, 12/73, 67, 67/1, 69, 90-98;
- улица Лекальная, 10-12;
- переулок Больничный, 1-27;
- переулок Лечебный, 21-27 и 18-28;
- улица 18-я линия, 67, 67/1, 73/12;
- улица 20-я линия, 50, 54, 60;
- улица Ченцова, 77;
- переулок Аэроклубовский, 15-31, 30;
- улица Портовая, 441-495;
- улица Сейнерная, 1-37, 2-58, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9;
- улица Судостроительная, 7-29 и 18-48;
- улица Циолковского, 75-79;
- улица Войкова, 22-52 и 51-107;
- улица Ленина, 105Г;
- переулок Краснофлотский, 22Е, 4Д, 4Ж, 4Г;
- улица Искусственная, 29;
- улица Селиванова, 35-49;
- улица Ищенко, 2-8 и 5-15;
- улица Ивахненко, 2-10 и 7-11;
- переулок Столярный, 1-11 и 2-12;
- проспект Мира, 11-21;
- улица Промышленная, 1-35 и 24-42;
- улица Инструментальная, 11-23;
- улица Радищева, 13-71 и 18-68;
- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;
- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;
- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;
- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;
- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;
- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;
- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;
- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;
- улица Веры Пановой, 3-11, 34, 69-71.
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