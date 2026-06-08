Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 8 июня

Отключения ожидаются на десятках улиц. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 8 июня оставят без электричества сотни домов и тысячи людей. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в понедельник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Майская, 15-23 и 14-28;

- улица 14-я линия, 1-7 и 2-16;

- улица 16-я линия, 1-9 и 2-14;

- улица 18-я линия, 12/73, 67, 67/1, 69, 90-98;

- улица Лекальная, 10-12;

- переулок Больничный, 1-27;

- переулок Лечебный, 21-27 и 18-28;

- улица 18-я линия, 67, 67/1, 73/12;

- улица 20-я линия, 50, 54, 60;

- улица Ченцова, 77;

- переулок Аэроклубовский, 15-31, 30;

- улица Портовая, 441-495;

- улица Сейнерная, 1-37, 2-58, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9;

- улица Судостроительная, 7-29 и 18-48;

- улица Циолковского, 75-79;

- улица Войкова, 22-52 и 51-107;

- улица Ленина, 105Г;

- переулок Краснофлотский, 22Е, 4Д, 4Ж, 4Г;

- улица Искусственная, 29;

- улица Селиванова, 35-49;

- улица Ищенко, 2-8 и 5-15;

- улица Ивахненко, 2-10 и 7-11;

- переулок Столярный, 1-11 и 2-12;

- проспект Мира, 11-21;

- улица Промышленная, 1-35 и 24-42;

- улица Инструментальная, 11-23;

- улица Радищева, 13-71 и 18-68;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;

- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;

- улица Веры Пановой, 3-11, 34, 69-71.

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