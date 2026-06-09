Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 9 июня

Без света придется сидеть весь рабочий день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 9 июня затронут десятки улиц, сотни домов и тысячи людей. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где во вторник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица 18-я линия, 12/73, 67, 67/1, 69, 90-98, 73/12;

- улица Лекальная, 10-12;

- переулок Больничный, 1-27;

- переулок Лечебный, 21-27 и 18-28;

- улица 20-я линия, 50, 54, 60;

- улица Ченцова, 77;

- улица Радищева, 13-71 и 18-68;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;

- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;

- улица Веры Пановой, 3-11, 34, 69-71;

- переулок Кущевский, 34-38 и 5-37;

- переулок Могилевский, 1-9 и 6-18;

- улица Портовая, 219-235;

- улица Таганрогская, 108, 110А, 110В, 112А, 112Б, 112В;

- улица Дебальцевская, 1А;

- переулок Араратский, 16-20;

- улица Еременко, 3, 9/49;

- улица Одесская, 26-46 и 29-45;

- улица Мичуринская, 201/16, 183-201;

- улица Ленина, 101, 103;

- проспект Нагибина, 12/1, 14, 14а, 16, 18;

- улица Усадебная;

- улица 2-я Усадебная;

- улица 3-я Усадебная;

- улица Панорамная;

- переулок 2-й Монетный;

- переулок Краснофлотский, 22Е, 4Д, 4Ж, 4Г;

- улица Искусственная, 29;

- улица Тюхряева, 4-20 и 11-31;

- улица Буйнакская, 2-10 и 1-7;

- улица 28-я линия, 45-59;

- улица 30-я линия, 34-74 и 33-69;

- улица 32-я линия, 59-79 и 62-76.

С 9:00 до 16:00 света не будет в домах:

- улица Пушкинская, 25/67;

- переулок Халтуринский, 94.

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