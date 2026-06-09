Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 9 июня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 9 июня затронут десятки улиц, сотни домов и тысячи людей. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где во вторник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица 18-я линия, 12/73, 67, 67/1, 69, 90-98, 73/12;
- улица Лекальная, 10-12;
- переулок Больничный, 1-27;
- переулок Лечебный, 21-27 и 18-28;
- улица 20-я линия, 50, 54, 60;
- улица Ченцова, 77;
- улица Радищева, 13-71 и 18-68;
- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;
- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;
- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;
- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;
- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;
- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;
- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;
- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;
- улица Веры Пановой, 3-11, 34, 69-71;
- переулок Кущевский, 34-38 и 5-37;
- переулок Могилевский, 1-9 и 6-18;
- улица Портовая, 219-235;
- улица Таганрогская, 108, 110А, 110В, 112А, 112Б, 112В;
- улица Дебальцевская, 1А;
- переулок Араратский, 16-20;
- улица Еременко, 3, 9/49;
- улица Одесская, 26-46 и 29-45;
- улица Мичуринская, 201/16, 183-201;
- улица Ленина, 101, 103;
- проспект Нагибина, 12/1, 14, 14а, 16, 18;
- улица Усадебная;
- улица 2-я Усадебная;
- улица 3-я Усадебная;
- улица Панорамная;
- переулок 2-й Монетный;
- переулок Краснофлотский, 22Е, 4Д, 4Ж, 4Г;
- улица Искусственная, 29;
- улица Тюхряева, 4-20 и 11-31;
- улица Буйнакская, 2-10 и 1-7;
- улица 28-я линия, 45-59;
- улица 30-я линия, 34-74 и 33-69;
- улица 32-я линия, 59-79 и 62-76.
С 9:00 до 16:00 света не будет в домах:
- улица Пушкинская, 25/67;
- переулок Халтуринский, 94.
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