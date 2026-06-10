Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 10 июня

Тысячи людей останутся без света в среду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 10 июня оставят без электричества тысячи жителей города. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в среду не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Радищева, 13-71 и 18-68;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;

- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;

- улица Веры Пановой, 3-11, 34, 69-71;

- переулок Кущевский, 34-38 и 5-37;

- переулок Могилевский, 1-9 и 6-18;

- улица Портовая, 219-235;

- улица Тюхряева, 4-20 и 11-31;

- улица Буйнакская, 2-10 и 1-7;

- улица 28-я линия, 45-59;

- улица 30-я линия, 34-74 и 33-69;

- улица 32-я линия, 59-79 и 62-76;

- улица Ленина, 109А, 107, 107/1, 107/2, 107/3, 109, 109/1;

- улица Журавлева, 12-30 и 11-31;

- улица Очаковская, 1-25 и 2-28;

- улица Красных Зорь, 55-105 и 60-110;

- улица Петровская, 55-73 и 76-98;

- улица Станиславского, 141-185 и 188-248;

- улица Социалистическая, 166;

- общество с ограниченной ответственностью «Мебелис»;

- Республиканская улица, 136;

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- улица 8-я линия, 1-9 и 2-18;

- улица 10-я линия, 1-13 и 2-14;

- улица Майская, 30-42;

- улица Советская, 31-39;

- улица Усадебная;

- улица 2-я Усадебная;

- улица 3-я Усадебная;

- улица Панорамная;

- переулок 2-й Монетный;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица Говорова, 64;

- улица Лесопарковая, 63.

С 9:00 до 16:00 света не будет в домах:

- улица Красноармейская, 132, 142-146;

- переулок Соборный, 35, 48-50;

- улица Максима Горького, 117/40.

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