Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 10 июня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 10 июня оставят без электричества тысячи жителей города. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в среду не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Радищева, 13-71 и 18-68;
- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;
- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;
- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;
- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;
- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;
- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;
- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;
- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;
- улица Веры Пановой, 3-11, 34, 69-71;
- переулок Кущевский, 34-38 и 5-37;
- переулок Могилевский, 1-9 и 6-18;
- улица Портовая, 219-235;
- улица Тюхряева, 4-20 и 11-31;
- улица Буйнакская, 2-10 и 1-7;
- улица 28-я линия, 45-59;
- улица 30-я линия, 34-74 и 33-69;
- улица 32-я линия, 59-79 и 62-76;
- улица Ленина, 109А, 107, 107/1, 107/2, 107/3, 109, 109/1;
- улица Журавлева, 12-30 и 11-31;
- улица Очаковская, 1-25 и 2-28;
- улица Красных Зорь, 55-105 и 60-110;
- улица Петровская, 55-73 и 76-98;
- улица Станиславского, 141-185 и 188-248;
- улица Социалистическая, 166;
- общество с ограниченной ответственностью «Мебелис»;
- Республиканская улица, 136;
- улица 35-я линия, 21-81;
- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;
- улица 39-я линия, 24-90;
- улица Богданова, 58-74;
- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;
- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;
- улица 8-я линия, 1-9 и 2-18;
- улица 10-я линия, 1-13 и 2-14;
- улица Майская, 30-42;
- улица Советская, 31-39;
- улица Усадебная;
- улица 2-я Усадебная;
- улица 3-я Усадебная;
- улица Панорамная;
- переулок 2-й Монетный;
- улица 26 июня, 107-127;
- улица Брянская, 1-13 и 2-12;
- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;
- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;
- улица Говорова, 64;
- улица Лесопарковая, 63.
С 9:00 до 16:00 света не будет в домах:
- улица Красноармейская, 132, 142-146;
- переулок Соборный, 35, 48-50;
- улица Максима Горького, 117/40.
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