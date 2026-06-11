Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 11 июня

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 11 июня лишат электричества тысячи жителей города. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в четверг не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Радищева, 13-71 и 18-68;
- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;
- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;
- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;
- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;
- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;
- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;
- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;
- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;
- улица Веры Пановой, 3-11, 34, 69-71;
- переулок Кущевский, 34-38 и 5-37;
- переулок Могилевский, 1-9 и 6-18;
- улица Портовая, 219-235;
- общество с ограниченной ответственностью «Мебелис»;
- Республиканская улица, 136;
- улица 35-я линия, 21-81;
- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;
- улица 39-я линия, 24-90;
- улица Богданова, 58-74;
- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;
- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;
- улица Усадебная;
- улица 2-я Усадебная;
- улица 3-я Усадебная;
- улица Панорамная;
- переулок 2-й Монетный;
- улица 26 июня, 107-127;
- улица Брянская, 1-13 и 2-12;
- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;
- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;
- улица Ленина, 84Б, 86, 86Б, 88, 90, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4;
- улица Врубовая, 1-15;
- переулок Сельскохозяйственный, 1-9 и 2-6.
С 9:00 до 16:00 света не будет в домах:
- улица Пескова, 17/16, 17/23;
- улица Красноармейская, 7, 11, 40-92;
- переулок Халтуринский, 89-91, 97 (киоск), 106-124;
- улица Максима Горького, 35, 39, 57-73;
- переулок Братский, 88;
- переулок Островского, 93.
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