Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 11 июня

Без света останутся тысячи жителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 11 июня лишат электричества тысячи жителей города. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в четверг не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Радищева, 13-71 и 18-68;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;

- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;

- улица Веры Пановой, 3-11, 34, 69-71;

- переулок Кущевский, 34-38 и 5-37;

- переулок Могилевский, 1-9 и 6-18;

- улица Портовая, 219-235;

- общество с ограниченной ответственностью «Мебелис»;

- Республиканская улица, 136;

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- улица Усадебная;

- улица 2-я Усадебная;

- улица 3-я Усадебная;

- улица Панорамная;

- переулок 2-й Монетный;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица Ленина, 84Б, 86, 86Б, 88, 90, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4;

- улица Врубовая, 1-15;

- переулок Сельскохозяйственный, 1-9 и 2-6.

С 9:00 до 16:00 света не будет в домах:

- улица Пескова, 17/16, 17/23;

- улица Красноармейская, 7, 11, 40-92;

- переулок Халтуринский, 89-91, 97 (киоск), 106-124;

- улица Максима Горького, 35, 39, 57-73;

- переулок Братский, 88;

- переулок Островского, 93.

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