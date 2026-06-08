57 иностранцев выдворили из Ростовской области во время рейдов

Более ста иностранцам запретили въезд в Россию после рейда в Ростовской области. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

57 решений о выдворении иностранцев было принято за время операции «Нелегал-2026» в Ростовской области. Рейды прошли в Аксайском, Семикаракорском районах, а также в Ростове. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Всего было выявлено 169 административных правонарушений миграционного законодательства. Из них 93 — нарушения правил въезда или режима пребывания, 35 — нарушения правил пребывания, 22 — незаконное осуществление трудовой деятельности, 17 — незаконное привлечение к трудовой деятельности и два — уклонение от выдворения.

Также было принято 104 решения о запрете въезда в Российскую Федерацию и выявлено 13 граждан из реестра контролируемых лиц.

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