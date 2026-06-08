Через Ростов впервые проедет «Ночной экспресс»

Через Ростов пустят поезд «Ночной экспресс» в Адлер. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Через Ростов впервые проедет поезд «Ночной экспресс». Состав будет следовать по маршруту Москва – Адлер – Москва. Об этом говорится на сайте компании ГТЛК.

Особенность вагонов такого поезда в том, что они собраны в двухвагонные блоки. Это создает внутри всего состава единый микроклимат и снижает уровень шума.

Как сказано в сообщении, новый маршрут сделает поездки между Москвой и черноморскими курортами удобнее. А транзитные пассажиры из центральной и южной части страны получат больше возможностей для поездок на поезде через Ростов.

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