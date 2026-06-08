На Дону провели соревнования одновременно для обычных школьников и ребят с ОВЗ

В Ростове сразились 24 сильнейшие команды из всех 55 городов и районов области. Фото: "Движение Первых" в Ростовской области

Ростовская область одной из первых в России провела региональный этап всероссийских соревнований, где участвуют и обычные команды, и ребята с ограниченными возможностями здоровья.

На муниципальном этапе проекта «Вызов Первых» отбор охватил свыше 17 тысяч детей и подростков. В региональный вышли 240 участников: это 24 сильнейшие команды из всех 55 городов и районов области. Их разделили на три возрастные группы: от 6 до 18 лет. Отдельно выступали семь инклюзивных коллективов.

- Спортивная программа включала такие состязания как вышибалы, бег, эстафеты, прыжки в длину, челночный бег, упражнения на гибкость и пресс, - рассказали организаторы.

Для детей с ОВЗ добавили специальные дисциплины: бочче - игру, в которой участники стремятся ударить шаром по маленькому шарику, брошенному на другой конец площадки в начале, и личные упражнения. Они соревновались по отдельным протоколам, но на равных с основными участниками.

Кроме того, для участников работали интерактивные зоны: лазертаг и командные игры.

Организатором мероприятия выступило региональное отделение «Движения Первых», а судили состязания студенты училища олимпийского резерва и Академии физкультуры ЮФУ.

В основном блоке в младшей категории победила команда Сальского района, а в средней и старшей — коллективы Ленинской школы из Аксайского района. Участники поедут на всероссийский финал в образовательный центр «Сириус» в Сочи в ноябре. В инклюзивном блоке первое место завоевали ребята из Аксайского района.

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