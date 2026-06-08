В Морозовском районе начали ремонт дороги за 16,3 млн рублей

Дорогу между Морозовском и станицей Вольно-Донской отремонтируют к октябрю. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Морозовском районе Ростовской области приступили к ремонту региональной дороги. Она соединяет город Морозовск со станицей Вольно-Донской и дальше выходит на трассу Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. Протяженность участка составляет 1,63 километра. Об этом говорится на сайте донского правительства.

На ремонт выделили более 16,3 миллиона рублей. Подрядчик уже сделал выравнивающий слой и сейчас укладывает асфальтобетон.

По плану все работы закончат к октябрю. Также дорожники укрепят обочины и нанесут свежую разметку.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовская область отправила в Абхазию 9,8 тонны молочной продукции