Особый режим готовности из-за прогноза погоды ввели в Ростове 8 июня

При ухудшении погоды коммунальные и экстренные службы усилят работу. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Режим повышенной готовности ввели в Ростове-на-Дону в связи с возможностью грозового дождя с градом до конца суток 8 июня. Об этом сообщают власти.

При ухудшении погоды коммунальные и экстренные службы усилят работу.

Жителям донской столицы следует быть осторожными. Во время ветра и дождя нельзя находится рядом с деревьями, ЛЭП и вывесками. В непогоду лучше находиться в помещении.

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