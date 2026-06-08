В 2026 году в Ростовской области благоустроят еще 45 общественных пространств

По 41 объекту уже заключили договоры с подрядчиками. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году в Ростовской области в рамках по национального проекта «Инфраструктура для жизни» обновили 43 объекта благоустройства. В 2026 году такие же работы собираются выполнять еще на 45 объектах в 39 муниципалитетах. На эти цели направят более 1,1 млрд рублей, сообщают донские власти.

— Реализация проекта по благоустройству позволяет обновлять общественные пространства с учетом мнения жителей и создавать современные точки притяжения в городах и станицах, — прокомментировал первый заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.

По 41 объекту уже заключили договоры с подрядчиками.

Пример подобной работы — благоустройство общественной территории на улице Ленина в станице Боковской. За обновление этого объекта проголосовали местные жители в 2025 году, соответственно, в 2026 году будет выполнено благоустройство. На преображение пространства потратят около 13 млн рублей.

Напомним, проголосовать за требующие благоустройства места могут жители Дона старше 14 лет. Сделать это можно: на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе и через чат-бот в мессенджере MAX. Голосование продлится до 12 июня.

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