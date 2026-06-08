В Ростове добились выплаты зарплатного долга в 27 млн рублей

Руководитель погасил долг перед работниками после вмешательства прокуратуры. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону после проверки и уголовного дела добились выплаты 27 млн рублей долга по зарплате работникам строительной организации. Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры России.

Во время проверки специалисты надзорного ведомства выяснили, что руководитель не платил 55 работникам больше двух месяцев. При этом он имел финансовые возможности для закрытия долга.

— Прокуратурой были приняты меры реагирования. Кроме того, по материалам проверки следственный орган завел и в настоящее время расследует уголовное дело (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Благодаря вмешательству задолженность была полностью погашена, — сообщает Генпрокуратура России.

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