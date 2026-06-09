В Ростовской области в съехавшем в озеро «УАЗ» погиб мужчина

Мужчина скончался до приезда медиков. Фото: другой источник..

В Аксайском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП. Как рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции, трагедия случилась еще вечером 5 июня.

По предварительным данным, 46-летний мужчина за рулем «УАЗа» двигался по полевой дороге в направлении озера «Кривое». Действия водителя не соответствовали дорожной обстановке: выбранная скорость привела к потере контроля над машиной. В итоге внедорожник съехал прямо в водоем на территории Истоминского сельского поселения.

Находившийся в салоне 41-летний пассажир выжил. Сам водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии до прибытия бригады медиков. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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