В части Ростова на три недели отключат горячую воду

Горячую воду отключат из-за гидравлических испытаний. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове стартует очередной этап подготовки коммунальной инфраструктуры к зиме. О временных неудобствах для горожан проинформировала глава министерства жилищно-коммунального хозяйства области Антонина Пшеничная.

Подача ресурса будет приостановлена с 15 июня по 6 июля. Это связано с проведением обязательных профилактических и ремонтных процедур на теплосетях, включая гидравлические испытания. Ограничения коснутся потребителей в трех зонах:

— Северный жилой массив в периметре улиц Капустина, Пацаева, бульвара Комарова, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венеры, Каракумской, проспектов Королева и Космонавтов, а также улицы Волкова.

— Микрорайон Темерник, ограниченный улицами Лелюшенко, Миронова и Думенко.

— Район проспекта Ленина — здесь в график попали дома в границах улиц Нансена, Текучева, Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, Новаторов, Врубовой, переулков Ахтарского и Актюбинского, а также проспектов Ленина и Нагибина.

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