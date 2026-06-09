В Ростовской области 8 июня на воде погибли два человека

В области произошло два инцидента на воде. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области за минувшие сутки, 8 июня, водная стихия унесла жизни двух человек. Такие данные привели в Главном управлении МЧС России по региону.

По информации спасательного ведомства, всего на водных объектах за сутки было зарегистрировано два трагических инцидента, жертвами которых стали два человека.

Кроме происшествий на воде, в регионе за этот период пожарно-спасательные подразделения ликвидировали семь техногенных возгораний. В результате одного из пожаров погиб человек. Также сотрудники МЧС привлекались к ликвидации последствий семи ДТП, в ходе которых были спасены три человека. Всего к реагированию на происшествия привлекались 156 человек и 39 единиц техники.

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