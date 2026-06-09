Климатолог Иошпа спрогнозировал дожди в длинные выходные в Ростовской области

В регионе ожидается дождливая погода Фото: Алексей ФОКИН.

Дожди ожидаются в длинные выходные в Ростовской области. Предвадительный прогноз озвучил климатолог Александр Иошпа.

По словам климатолога, к Ростовской области приближается очередной циклон. Он будет не таким мощным, как прошлый, но тоже спровоцирует небольшие осадки.

- Пятница, 12 июня, и суббота, 13 июня, выдадутся дождливыми. При этом температура будет комфортной — до +24 — +28 градусов.

После выходных в регион вернется солнечная и ясная погода. Она продержится до 20—22 июня.