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НовостиОбщество9 июня 2026 9:05

Климатолог Иошпа спрогнозировал дожди в длинные выходные в Ростовской области

В Ростовскую область из-за циклона вернутся осадки
Михаил СТРИЖЕВ
В регионе ожидается дождливая погода

В регионе ожидается дождливая погода

Фото: Алексей ФОКИН.

Дожди ожидаются в длинные выходные в Ростовской области. Предвадительный прогноз озвучил климатолог Александр Иошпа.

По словам климатолога, к Ростовской области приближается очередной циклон. Он будет не таким мощным, как прошлый, но тоже спровоцирует небольшие осадки.

- Пятница, 12 июня, и суббота, 13 июня, выдадутся дождливыми. При этом температура будет комфортной — до +24 — +28 градусов.

После выходных в регион вернется солнечная и ясная погода. Она продержится до 20—22 июня.