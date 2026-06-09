35 кг продукции уничтожили в Ростове после рейдов на рынке

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
На рынке «Нахичеванский Базар» в Ростове-на-Дону нашли потенциально опасные продукты без ветеринарных документов. Нарушения зафиксировали во время рейдов, которые проводились с 14 по 31 мая, рассказали в управлении Россельхознадзора.
Требования не соблюдали семь индивидуальных предпринимателей, у них не было необходимых документов на мясную и рыбную продукцию, а также на куриное яйцо. Кроме того, на товарах не нашли информацию о сроке годности и условиях хранения.
Отдельно выявили четыре килограмма запрещенного к ввозу сыра из стран Евросоюза.
— В отношении предпринимателей возбуждены административные дела, им выдали предписания об устранении нарушений, — сообщили в надзорном ведомстве.
После проверок 35 кг несоответствующей продукции уничтожили.
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