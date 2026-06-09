В России представили итоги исследования «Банковские контакт-центры 2026» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Россияне все чаще решают вопросы через чаты в банковских приложениях: доля таких пользователей за год выросла с 30% до 52%. При этом банки ищут «золотую середину» между автоматизацией процессов и живым общением.

Аналитическая компания Frank RG провела исследование «Банковские контакт-центры 2026». По его итогам обладателем двух престижных наград Frank Award в номинациях «Лучшая работа чата (от 10 млн клиентов)» и «Лучшее роботизированное обслуживание в чате» стал ВТБ.

Награда в номинации «Лучшая работа чата» присуждена банку по результатам интегральной оценки показателей бенчмарк-исследования 2025 года. Чат мобильного приложения банка продемонстрировал лучший результат по совокупности показателей: доступность, качество решения вопросов и удовлетворенность клиентов - среди контакт-центров с активной клиентской базой свыше 10 миллионов человек.

Награду «Лучшее роботизированное обслуживание в чате» банк получил за эффективную автоматизированную поддержку. В ходе бенчмарк-исследования 2025 года, тестирования чат-ботов и оценки удовлетворенности пользователей обслуживанием роботом подтвердил высокий уровень автоматизации. За этими результатами стоят продуманная цифровая коммуникация, качественные сценарии, технологичность и внимание к пользовательскому опыту.

Исследование Frank RG включало бенчмарк-анализ более 200 бизнес-показателей, онлайн-опрос более 4 000 клиентов, свыше 700 тестирований чат-ботов, более 40 нейротестирований, а также опросы операторов и глубинные интервью с экспертами рынка. В исследовании приняли участие банки, совокупно формирующие 87,2% рынка. В числе номинантов - ОТП Банк, Сбер, ДОМ.РФ и другие финансовые организации.