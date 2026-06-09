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НовостиОбщество9 июня 2026 11:01

В Ростове выясняют обстоятельства драки около ресторана

Ростовские полицейские начали проверку после драки мужчин около ресторана
Ангелина СКИБА
Процессульное решение примут после проверки.

Процессульное решение примут после проверки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону полиция выясняет обстоятельства драки около ресторана. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— В дежурную часть поступило сообщение о конфликте с участием посетителей у одного из ресторанов города. На место происшествия прибыл участковый, но к этому моменту на месте находились только потерпевшие. Обстоятельства произошедшего и степень причиненного вреда устанавливаются, — прокомментировали в полиции.

Процессуальное решение примут после проверки.

Ранее в соцсетях об этом же происшествии рассказали очевидцы. Предварительно, конфликт произошел между охраной заведения и посетителем, который был с девушкой.

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