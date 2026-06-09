234 самозанятых в Ростовской области получат больничные

Программа распространяется только на выплаты по временной нетрудоспособности. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года 234 самозанятых в Ростовской области сделали отчисления на больничные. Об этом сообщили в СФР.

Оформить оплачиваемый больничный можно через регистрацию в отделении СФР. После этого нужно будет выплачивать ежемесячные страховые взносы.

Подать заявление на участие в программе добровольного страхования необходимо до 30 сентября 2027 года. Участник выбирает страховую сумму – 35 или 50 тысяч рублей. Затем средства можно вносить разовым платежом (16 128 или 23 040 рублей за год) или ежемесячно по 3,84% от суммы годового пособия (1 334 или 1 920 рублей).

Изменить страховую сумму можно не ранее чем через 12 месяцев непрерывной уплаты страховых взносов. Пособия по временной нетрудоспособности доступны через шесть месяцев.

При расчете размера пособия сначала определяют «средний заработок» для расчета. При стаже от 6 до 12 месяцев непрерывной уплаты взносов показатель составляет 70% от выбранной суммы. При стаже 12 месяцев и более – 100%. На втором этапе к итоговой сумме применяют процент, зависящий от общего страхового стажа гражданина. Если он составляет менее 5 лет – 60%, от 5 до 8 лет – 80%, от 8 лет и более – 100%.

После закрытия больничного листа нужно дать согласие на выплату через «Мой налог» или «Госуслуги». Отделение СФР перечислит пособие в течение 10 рабочих дней. Программа распространяется только на выплаты по временной нетрудоспособности и не охватывает декретные пособия.

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