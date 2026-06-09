В Ростовской области назвали самый опасный вид рака

Наиболее опасным оказался рак трахеи, легких и бронхов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году в Ростовской области наиболее опасным оказался рак трахеи, легких и бронхов. На такие заболевания пришлось почти 25% всех летальных исходов от онкологических заболеваний. Об этом со ссылкой на управление Роспотребнадзора сообщает «Городской репортер».

В городах показатель составил 22,2%, в сельской местности — 28,7%.

Второе место по смертности занял рак молочной железы (18,2%), на третьем —злокачественные новообразования прямой кишки, почек и ануса (14,5%). Затем следуют онкологические заболевания ободочной кишки (13,9%), желудка (11,8%), предстательной железы (11,6%) и меланома кожи (3,1%).

Самый распространенный вид рака в Ростовской области — новообразования кожи без меланомы (21,1% от всех выявленных случаев). Смертность от них минимальна (2,2%). На втором и третьем местах по частоте заболевания — поражения молочной (20,8%) и предстательной железы (16,3 процента).

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