В Ростовском зоопарке прошел праздник для всей семьи

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ.

В Ростовском зоопарке в минувшие выходные состоялся большой семейный праздник для детей и взрослых. Организатором мероприятия выступил банк ВТБ.

Для юных гостей и их родителей были устроены подвижные конкурсы под руководством профессиональных аниматоров. Все желающие могли превратиться в любимых мультипликационных героев или забавных зверей в зоне аквагрима. Прошли и творческие мастер-классы, на которых дети могли своими руками смастерить сувенир и забрать его с собой. Также всех гостей угощали мороженым и сахарной ватой.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ.

А чтобы у посетителей остались яркие воспоминания о празднике, организаторы подготовили специальную фотозону, где семьи могли сделать снимки на память.

Заместитель управляющего ВТБ в Ростовской области по розничному бизнесу Максим Алексеев отметил важность подобных мероприятий, назвав выходные, проведенные с семьёй, главной ценностью, а улыбки детей — лучшей наградой:

- Когда в выходной семья собирается вместе — это уже праздник. Мы хотели, чтобы такой день у ростовских семей получился легким и радостным. Поэтому и организовали эту встречу в зоопарке. Отдельное спасибо нашим партнерам — администрации зоопарка, — которые поддержали идею и помогли сделать этот выходной по-настоящему теплым. Смотреть на счастливых детей и родителей, видеть, как они проводят время вместе, — лучшее подтверждение, что задуманное удалось. Будем радовать ростовчан и дальше.