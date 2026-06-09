Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2026 14:18

Продажу алкоголя ограничат в Ростове в конце июня и начале июля

Запрет на розничную продажу алкоголя введут дни выпускных и выдачи аттестатов
Ангелина СКИБА
Ограничения продиктованы областным законом.

Ограничения продиктованы областным законом.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В конце июня и в начале июне, в дни выпускных и выдачи аттестатов, в Ростовской области полностью запретят розничную продажу алкоголя. Соответствующую информацию опубликовали власти некоторых районов Дона.

Ограничения продиктованы областным законом. Нарушителей будут наказывать штрафами: для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. Возможна конфискация товара.

Запрет не коснется точек общественного питания.

Напомним, аттестаты выпускникам одиннадцатых классов должны вручить 27 июня, а девятиклассникам — 1 июля.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

35 кг продукции уничтожили в Ростове после рейдов на рынке

Продукты без ветеринарных документов продавали на «Нахичеванском Базаре» в Ростове (подробности)