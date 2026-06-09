Продажу алкоголя ограничат в Ростове в конце июня и начале июля

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В конце июня и в начале июне, в дни выпускных и выдачи аттестатов, в Ростовской области полностью запретят розничную продажу алкоголя. Соответствующую информацию опубликовали власти некоторых районов Дона.
Ограничения продиктованы областным законом. Нарушителей будут наказывать штрафами: для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. Возможна конфискация товара.
Запрет не коснется точек общественного питания.
Напомним, аттестаты выпускникам одиннадцатых классов должны вручить 27 июня, а девятиклассникам — 1 июля.
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