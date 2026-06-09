Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2026 15:44

Мошенники начали рассылать сообщения от имени главы Ростова Александра Скрябина

Фейковые сообщения начали распространять от имени главы Ростова
Дмитрий КУТЕПОВ
Александр Скрябин призвал тщательно проверять источники любой поступающей информации.

Александр Скрябин призвал тщательно проверять источники любой поступающей информации.

Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове зафиксированы случаи мошеннических рассылок, которые ведутся от лица главы города. Об этой схеме обмана жителей лично предупредил Александр Скрябин в своем MAX-канале.

Градоначальник сообщил, что мошенники начали распространять фейковые сообщения, используя его имя. Горожанам следует проявлять особую осторожность при получении звонков с незнакомых номеров, а также входящих уведомлений, содержащих различные ссылки или приглашения. Глава города подчеркнул, что переходить по таким ссылкам категорически запрещено.

Александр Скрябин акцентировал внимание на том, что любые сообщения в социальных сетях от имени официальных лиц, в которых запрашивают пересылку или публикацию личных и банковских сведений, требуют перевода денег, предлагают перейти по присланным ссылкам или начать диалог с якобы сотрудниками спецслужб и городских структур, являются делом рук мошенников. Подобные действия преследуют незаконные цели.

Глава Ростова призвал людей сохранять бдительность и тщательно проверять источники любой поступающей информации.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Подростка из Ростова подозревают в мошенничестве на семь миллионов

Ростовский подросток может сесть в тюрьму на 10 лет за многомиллионную аферу (подробности)