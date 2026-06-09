В Ростовской области эвакуировали дом престарелых во время атаки дронов

Людей эвакуировали в безопасные места. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 10 июня Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой под удар попали сразу несколько районов региона. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения обломков беспилотника на гражданский объект в Миллеровском районе вспыхнула ёмкость с топливом. Местным властям там пришлось незамедлительно организовать эвакуацию людей.

Из опасной зоны были эвакуированы не только жители частных домовладений, но и подопечные дома престарелых. К месту происшествия стянуты все необходимые экстренные службы, которые сейчас занимаются тушением пожара и ликвидацией последствий.

По уточнённым сведениям, за время отражения налёта силам противовоздушной обороны удалось уничтожить свыше десяти вражеских дронов. География атаки оказалась широкой: помимо Миллеровского, удары фиксировались в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах. На текущий момент информация о пострадавших не поступала, однако данные продолжают обновляться, а в области сохраняется режим беспилотной опасности.

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