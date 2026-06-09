В Ростовской области тушат емкость с топливом, куда попали обломки дрона

Пожарные тушат загоревшуюся емкость с топливом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области ночью 10 июня силы противовоздушной обороны ведут отражение массированной атаки беспилотников, в результате которой зафиксированы разрушения на земле. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что из-за падения обломков вражеского дрона на территории гражданского объекта в Миллеровском районе загорелась емкость с топливом.

По словам главы региона, на место незамедлительно выдвинулись экстренные службы. Параллельно с тушением пожара была организована эвакуация жителей домовладений, а также постояльцев местного дома престарелых.

За время воздушной атаки расчетам ПВО удалось уничтожить более десяти беспилотников. Вражеские аппараты были подавлены не только в Миллеровском, но и в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах. Сведений о пострадавших к текущему моменту не поступало, однако информация продолжает обновляться. В регионе по-прежнему сохраняется режим беспилотной опасности.

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