Последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область 10 июня ликвидировали

Пожар удалось ликвидировать, люди вернулись в свои дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области полностью устранены последствия ночной атаки БПЛА, которая произошла в ночь на среду, 10 июня. Об этом сообщил глава Донского региона Юрий Слюсарь.

- Возгорание в Миллеровском районе потушили. Жители вернулись в свои дома. Пострадавших нет. Также ликвидировали пожар лесной подстилки в Шолоховском районе. Он возник из-за падения обломков дрона, - прокомментировал губернатор.

Напомним, в первом часу ночи Юрий Слюсарь сообщил о подробностях.

- БПЛА упал на гражданский объект в Миллеровском районе. Загорелась емкость с топливом. Эвакуировали жителей частных домов и подопечных дома престарелых.

По уточненным данным, этой ночью силами ПВО над Ростовской областью уничтожили больше десяти дронов. Атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы. В Миллеровском районе спасателям пришлось тушить пожар.

- Сейчас он полностью ликвидирован. Жизни людей ничего не угрожает.

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