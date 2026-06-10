В Ростовской области самозанятые смогут получать оплачиваемый больничный

234 самозанятых на Дону получили право на оплачиваемый больничный. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области самозанятые получили право на оплачиваемый больничный. Как рассказали в региональном отделении Соцфонда, оформить его могут 234 человека, которые с начала года делали соответствующие отчисления.

- Программа добровольного страхования заработала с 2026 года, - напоминают в специалисты фонда. - Чтобы участвовать в ней, нужно зарегистрироваться в отделении СФР по Ростовской области: подать заявление через «Госуслуги», приложение «Мой налог» или лично в клиентской службе. Сделать это необходимо до 30 сентября 2027 года.

Уточняется, что участник выбирает страховую сумму: 35 или 50 тысяч рублей. От этого зависит размер будущих выплат.

- Взносы можно платить раз в год: 16 128 или 23 040 рублей. Либо ежемесячно — 3,84% от выбранной суммы - это 1 344 или 1 920 рублей соответственно. Менять сумму страховки разрешено не раньше чем через 12 месяцев непрерывных платежей. Право на больничный наступает через полгода уплаты взносов.

Размер пособия считают в два этапа: сначала определяют средний заработок. При стаже от 6 до 12 месяцев он составит 70% от выбранной страховой суммы, если стаж от года — 100%. Затем применяют процент в зависимости от общего страхового стажа: менее пяти лет — 60 процентов, от пяти до восьми лет — 80, от восьми лет — 100.

После закрытия больничного нужно дать согласие на выплату через приложение «Мой налог» или «Госуслуги». Затем Соцфонд перечислит деньги в течение десяти рабочих дней.

При этом программа распространяется только на больничные по болезни. Декретные пособия она не покрывает.

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