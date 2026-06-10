В Шолоховском районе открыли памятный знак «щиту Родины»

Памятный знак открыли в годовщину формирования ГСВГ. Фото: телеграм-канал Олега Дельнова

Памятный знак в честь «щита Родины» открыли в Шолоховском районе. Об этом сообщил глава района Олег Дельнов.

Торжественная церемония прошла 9 июня в станице Вешенской. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день в 1945 году была сформирована Группа советских войск в Германии.

Глава района отметил, что ГСВГ оставалась крупнейшим объединением советских войск. Его основной задачей было поддерживать безопасность после Великой Отечественной войны, поэтому военнослужащих всегда называли «щитом Родины». Почти 50 лет они охраняли западные рубежи страны, обеспечивая стабильность в Европе и мире.

Уточняется, что деньги на памятник собирали добровольными пожертвованиями. Помощь оказали руководители сельхозпредприятий, предприниматели и местные жители.

Памятный знак открыли ветераны ГСВГ вместе с главой района. Затем настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Анатолий Бараненко провел молебен и освятил монумент.

Участники церемонии возложили цветы и почтили минутой молчания воинов, исполнявших долг за пределами Родины.

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