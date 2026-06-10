Ростов стал центром притяжения для 150 ведущих архитекторов и реставраторов

Масштабный фестиваль проходит в Ростовской области впервые. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону открылся IX Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие-2026». Мероприятие, объединившее 150 ведущих экспертов, архитекторов, реставраторов и представителей власти из 67 городов страны, стартовало на сцене Ростовского театра драмы имени Максима Горького. Об этом сообщает сайт донского правительства.

— Такое масштабное мероприятие проходит у нас впервые. Донской край богат объектами культурного наследия и памятниками археологии. Тема фестиваля – сохранение наследия. Возможно, ряд инициатив, которые сегодня будут озвучены, станут инициативами федерального уровня и будут предложены законодателям для изменения нормативной базы, — сказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

Чиновник добвил, что область делает ставку на государственно-частное партнерство. В центре Ростова насчитывается более 500 объектов культурного наследия, часть из которых находятся в аварийном состоянии. 31 объект уже разместили на федеральной платформе «Наследие» для поиска инвесторов.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов подчеркнул, что сохранение культурного наследия — живая нить, связывающая прошлое, настоящее и будущее нашей страны.

— Совершенствуем законодательство, чтобы памятники не ветшали, а возвращались к жизни. Особенно это важно для Ростовской области, где огромное количество объектов культурного наследия. За прошедший год была проделана серьезная работа над поправками в федеральный закон об объектах культурного наследия. Наша цель – ускорить и упростить реставрационные процедуры, снять излишние бюрократические барьеры. 3 июня Совет Федерации одобрил эти поправки, теперь документ находится на подписи у президента, — рассказал Александр Шолохов.

Добавим, в программу фестиваля «Архитектурное наследие-2026» вошли дискуссии, лекции, экскурсии по Ростову и станице Старочеркасской, а также спецпроект «SOS. Спасаем вместе», посвященный спасению памятников историко-культурного наследия.

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