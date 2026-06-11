Жители Дона пожаловались в Роспотребнадзор на отказ туроператоров вернуть деньги

Жители Ростовской области пожаловались на туроператоров в Роспотребнадзор. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 25 мая по 7 июня сотрудники Управления Роспотребнадзора по Ростовской области провели «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей туристских услуг. Об этом говорится на сайте ведомства.

За консультацией к специалистам обратились 135 жителей региона. В большинстве случаев людей волновал отказ туроператора (турагента) возвращать стоимость путевки. Потребность в этом возникала, если накануне путешествия человек заболевал, авиарейс задерживали и по другим причинам.

В четырех случаях сотрудники помогли людям подготовить досудебную претензию о возврате денежных средств за несостоявшийся тур, а также исковое заявление в суд.

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