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НовостиОбщество11 июня 2026 3:36

Жители Дона пожаловались в Роспотребнадзор на отказ туроператоров вернуть деньги

Специалисты Роспотребнадзора помоги жителям Дона подготовить в суд иски к туроператорам
Марина ЮРЬЕВА
Жители Ростовской области пожаловались на туроператоров в Роспотребнадзор.

Жители Ростовской области пожаловались на туроператоров в Роспотребнадзор.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 25 мая по 7 июня сотрудники Управления Роспотребнадзора по Ростовской области провели «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей туристских услуг. Об этом говорится на сайте ведомства.

За консультацией к специалистам обратились 135 жителей региона. В большинстве случаев людей волновал отказ туроператора (турагента) возвращать стоимость путевки. Потребность в этом возникала, если накануне путешествия человек заболевал, авиарейс задерживали и по другим причинам.

В четырех случаях сотрудники помогли людям подготовить досудебную претензию о возврате денежных средств за несостоявшийся тур, а также исковое заявление в суд.

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