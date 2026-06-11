В Ростовской области утром 11 июня объявили отбой беспилотной опасности

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской области утром 11 июня сняли угрозу беспилотной опасности. Об этом жителям региона в РСЧС.
Угроза воздушной атаки была объявлена минувшей ночью. Людей просили покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не приближаться к окнам.
Напомним, что в ночь на 10 июня силы ПВО сбили вражеские дроны в Миллеровском, Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах.
В Миллеровском районе обломки беспилотника упали на территорию одного из гражданских объектов: произошло возгорание емкости с топливом. Были эвакуированы жители частных домовладений, а также подопечные местного дома престарелых.
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