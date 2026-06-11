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НовостиОбщество11 июня 2026 4:46

Смертельный удар в шею: Ростовчанин предстанет перед судом за убийство знакомого

Житель Ростова убил своего гостя во время пьяной ссоры
Марина ЮРЬЕВА
Ростовчанин предстанет перед судом за убийство знакомого.

Ростовчанин предстанет перед судом за убийство знакомого.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове мужчина предстанет перед судом за убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба донского следкома.

По версии следствия, 31 марта 2026 года 55-летний ростовчанин выпивал со своим знакомым у себя дома в Октябрьском районе. Мужчины поссорились, и хозяин квартиры схватился за нож. От удара в шею 56-летний гость скончался на месте.

Ростовчанина задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Свою вину он признал полностью.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении ведомства.

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