Смертельный удар в шею: Ростовчанин предстанет перед судом за убийство знакомого

Ростовчанин предстанет перед судом за убийство знакомого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове мужчина предстанет перед судом за убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба донского следкома.

По версии следствия, 31 марта 2026 года 55-летний ростовчанин выпивал со своим знакомым у себя дома в Октябрьском районе. Мужчины поссорились, и хозяин квартиры схватился за нож. От удара в шею 56-летний гость скончался на месте.

Ростовчанина задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Свою вину он признал полностью.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении ведомства.

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