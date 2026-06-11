В Ростове-на-Дону наградили победителей регионального марафона по финансовой грамотности

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ.

В Ростове-на-Дону состоялось торжественное награждение победителей регионального марафона по финансовой грамотности. Темой соревнования стала «Безопасность в цифровой среде». Участие в проекте приняли более 700 школьников и студентов из Ростовской области.

Образовательный марафон, организованный банком ВТБ, был посвящён правилам безопасного поведения в интернете, защите личных данных и основам финансовой безопасности. Участники в ходе нескольких этапов решали тематические тесты и разбирали практические ситуации, связанные с цифровым мошенничеством, а лучшие из них были награждены грамотами и памятными подарками.

Заместитель управляющего ВТБ в Ростовской области по розничному бизнесу Максим Алексеев подчеркнул важность таких проектов для молодёжи: «Цифровая среда даёт огромные возможности, но и несёт риски, о которых нужно знать с юного возраста. Мы видим, что марафон вызвал живой отклик: более 700 участников — это очень хороший показатель. Ребята не просто проходили тесты, а учились распознавать схемы мошенников, защищать свои сбережения в интернете. Победители показали отличные результаты, но главное — что все участники стали грамотнее и увереннее в вопросах кибербезопасности. Мы и дальше будем поддерживать такие образовательные инициативы».