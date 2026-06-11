На восстановление панорамы «Оборона Севастополя» выделено 1 млрд рублей

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Панорама «Оборона Севастополя», которая пострадала в результате атаки на город, будет восстановлена за счет средств ВТБ. Общая сумма поддержки составит 1 млрд рублей.

- Панорама обороны Севастополя – символ мужества и стойкости русского человека. Мы знаем о событиях Крымской войны 1854-1855 годов из учебников истории, мы видим её глазами первого русского военного корреспондента - Льва Толстого - в его «Севастопольских рассказах». Панорама была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной, когда Севастополь держал новую оборону. Но город возродился из руин, после чего была восстановлена и панорама. Она будет восстановлена и сейчас. Мы приняли решение выделить на это 1 млрд рублей, – сказал Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ.

НАША СПРАВКА

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» — монументальное произведение батальной живописи и предметного плана, посвящённое событиям Первой обороны Севастополя во время Крымской войны 1853–1856 годов. Решение о создании панорамы было принято в 1901 году к 50-летию обороны города и заказ получил художник Франц Алексеевич Рубо — основоположник отечественной школы батальной и панорамной живописи.