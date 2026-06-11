ЦГБ Каменска-Шахтинского получила медицинское оборудование для новорожденных

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ.

В рамках благотворительной программы «Мир без слез» Центральная городская больница Каменска-Шахтинского получила от ВТБ медицинское оборудование для комфортного пребывания родителей и детей. В медучреждение были поставлены медицинские кровати, включая модели со специальными матрасами и кровати для новорожденных, пеленальные столики, санитарно-технический инвентарь и аквадистилляторы.

Для маленьких пациентов был устроен настоящий праздник. В гости к ним заглянули герои «Спокойной ночи, малыши!» и робот Айтиша. Ребята играли, участвовали в викторинах и даже узнали первые секреты финансовой грамотности в легкой и веселой форме.

- Программа «Мир без слез» проходит в Ростовской области уже в двенадцатый раз. Для нас это важная и последовательная работа, которую мы ведём вместе с больницами региона, исходя из реальных потребностей медицинских учреждений и запросов врачей, – прокомментировал заместитель управляющего ВТБ в Ростовской области по розничному бизнесу Максим Алексеев.

Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Александр Середа подчеркнул, что для региона особенно важны вопросы поддержки семей и детского здоровья.

- Центральная городская больница ежедневно принимает большое количество пациентов, а родильное отделение играет важную роль не только для Каменска-Шахтинского, но и для жителей ближайших территорий. Поэтому обновление оснащения, связанного с пребыванием мам и новорожденных, — это действительно важная и нужная помощь. Такие проекты напрямую касаются тысяч семей и помогают создавать более современные условия в городском здравоохранении, - поделился Александр Середа.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ.

- Для нашей больницы участие в программе - это очень значимая поддержка. Особенно важно, что помощь идет именно на те направления, которые ежедневно задействованы в работе с детьми и молодыми мамами. Рождение ребенка — волнующий момент для родителей, и новое оснащение поможет сделать пребывание в медучреждении более комфортным, – рассказал главный врач ЦГБ Каменска-Шахтинского Александр Некрасов.

Отметим, что в 2026 году в рамках программы «Мир без слез» кроме медучреждений Ростовской области помощь будет предоставлена еще 16 больницам из 15 регионов: Рязань, Большой Камень (Приморский край), Заречный (Свердловская область), Зеленогорск (Красноярский край), Казань, Калининград, Кострома, Краснодар, Москва, Петрозаводск, Саров (Нижегородская область), Санкт-Петербург, Смоленск, Усолье-Сибирское (Иркутская область), Шиханы (Саратовская область).