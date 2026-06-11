Донской рыбак рассказал, на какую необычную приманку поймал метрового амура

Рыба весит порядка 10 килограммов. Фото со страницы Виталия Шульги в соцсети «ВКонтакте».

Рыбак из Ростовской области Виталий Шульга поделился на своей странице во «ВКонтакте» подробностями поимки трофейного амура длиной более метра. Улов, который сам автор назвал «донской торпедой», был сделан на реке Дон.

По словам рыбака, решающую роль в успехе сыграла необычная наживка. Он использовал так называемый бутерброд из чередующихся слоев кукурузы и пенки, дополнительно обработанный реформовским ароматическим концентратом. Этот состав, как признался Виталий, стал для него настоящим открытием при ловле данного вида. Прежде указанный аромат стабильно привлекал лишь сазана, особенно в периоды холодной воды или в темное время суток. Поимка амура на такой «бутерброд» оказалась первой и стала для рыболова полной неожиданностью.

Дончанин не взвешивал добычу, однако навскидку он оценил ее массу примерно в 10 килограммов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Павлиний хвост под водой: Как в Таганрогском заливе появился редкий морской петух и как он может повлиять на водоем

Зоолог Дудкин объяснил пользу появления морского петуха для Таганрогского залива (подробности)