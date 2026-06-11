В Ростовской области изъяли временно ввезенный из Германии автомобиль

У нарушителя изъяли автомобиль «Ниссан Альмера Тино». Фото: пресс-служба Ростовской таможни

В Ростовской области у нарушителя изъяли временно ввезенную из Германии иномарку. Информацию опубликовали на сайте Южного таможенного управления.

Речь идет об автомобиле «Ниссан Альмера Тино» (Nissan Almera Tino»). В 2025 году прежний владелец доставил машину из Германии и оформил временный ввоз на посту Брестской таможни. Срок разрешения истек в мае 2026 года, но после этого транспорт заново не регистрировался.

— По данному факту был составлен административный протокол (ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ), транспортное средство изъято, — сообщили в пресс-службе таможни.

Напомним, закон позволяет временно ввозить на территорию ЕАЭС автомобили для личного пользования на срок до одного года. Когда этот период истекает, транспорт нужно либо растаможить, либо вывезти с территории союза.

При нарушении сроков ввоза владельцы транспорта должны заплатить таможенные платежи. Также возможна административная ответственность.

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