Финансист раскрыл главные правила для начинающих инвесторов

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Инвестиции — это не про быстрый заработок и не про азарт. Это про дисциплину, постепенный рост и умение заставлять деньги работать на вас. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов дал ряд советов начинающим инвесторам, среди них дифференцирование портфеля, начальная психология потерь, а не выигрыша, а также оценка фундаментальных показателей эмитента.

Для начала нужно понимать, что риски и выгода всегда взаимосвязаны, и нужно быть готовым все потерять. А большинство новичков к таким потерям не готовы. Причем инвестор должен осознавать - насколько приемлемо для него состояния счета в «красной» зоне - с потерями в размере 20, 30, 50, 70%. И как он на это будет психологически реагировать?

- Начинающий инвестор на фондовом рынке должен начинать с психологии потерь, нежели с психологии выигрыша, - пояснил Дмитрий Пьянов.

Также по его мнению нужно постепенно учиться оценивать фундаментальные показатели эмитента, поскольку они будут определять доходность актива не краткосрочно, а среднесрочно. И, конечно, работает правило - покупай дешево, продавай дорого. При этом портфель вложений необходимо дифференцировать.

- Не инвестируй в одну акцию, держи яйца в разных корзинах - по эмитентам, по отраслям, по инструментам, - подытожил Дмитрий Пьянов.