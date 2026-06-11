Миграционный рейд провели на рынке в Аксайском районе Ростовской области

В отношении нарушителей составили протоколы, двоих задержали. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На ярмарке в Аксайском районе Ростовской области провели рейд в рамках операции «Нелегал – 2026». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Во время масштабной проверки с особым вниманием опросили 13 приезжих. Оказалось, десять человек нарушили правила пребывания в стране, трое не уведомляли подразделение по вопросам миграции о месте проживания.

— В отношении нелегалов были составлены административные протоколы (ч. 1.1 ст. 18.8 и ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ), — рассказали в полиции.

Кроме того, добавили в МВД, в ходе рейда задержали двух иностранцев. Один из мужчин, предварительно, пользовался поддельным уведомлением о своем прибытии в Россию. Другой — попытался откупиться, чтобы избежать административной ответственности за нарушение правил использования ремня безопасности при управлении автомобилем. По этим случаям проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Добавим, в рейде с полицейскими участвовали представители Госавтоинспекции. Мероприятие проходило при поддержке кинологов с использованием беспилотника.

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