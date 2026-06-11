Чеченскому застройщику выделили территорию в Ростове под высотки

В Ростове компания из Грозного будет курировать возведение новостроек. Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Застройщику из Грозного выделили территорию для возведения высоток в Ростове. Об этом сообщает издание «Город N».

Грозненское ООО «Финансовый холдинг «Гамма групп» будет курировать стройку на площади 16 гектаров в Донской столице. Речь идет об участке в границах улиц Горсоветской, Рябышева, Школьной и переулком Клавишным.

Стороны не сообщают детали договора. Пока нет данных о том, когда стартуют работы, сколько жилья планирует построить инвестор и во сколько оцениваются затраты. Соглашение планируется подписать до 16 июня.

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