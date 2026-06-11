В Ростове отметят день рождения Анонимных Алкоголиков

В Ростове отметят годовщину основания сообщества Анонимных Алкоголиков. Фото: Алексей ФОКИН.

В субботу в Донской столице состоится мероприятие в честь 91 годовщины сообщества Анонимных Алкоголиков. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили участники организации.

Сообщество Анонимных Алкоголиков появилось в Америке 10 июня 1935 года. Его создали два пьяницы - Билл Уилсон и Боб Смит, которые поняли, что противостоять болезни гораздо легче вместе. Позже идею взяли на вооружение в других странах, включая Россию. В Ростовской области действуют 26 групп Анонимных Алкоголиков, из них 16 - в Донской столице.

В честь 91-й годовщины участники сообщества проведут большое собрание, на котором поделятся личным опытом борьбы с зависимостью. Также в программе - чаепитие, настольные игры, дискотека.

Обратиться за бесплатной помощью можно по номеру горячей линии Анонимных Алкоголиков в Ростовской области : 8-952-589-90-23.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама, ты молодец!»: Как ростовчанка начала пить спиртное в школе и смогла бросить только спустя 20 лет

Ростовчанка рассказала, как пила 20 лет с перерывом на две беременности (подробнее)