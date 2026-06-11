Под Ростовом трое мужчин похитили 2,7 тонн металла из грузового поезда

Жители Ростовской области похитили металл из грузового поезда. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области задержали троих мужчин, подозреваемых в совершении крупной кражи. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Жители Новочеркасска от 26 до 36 лет совершили кражу на железнодорожной станции Локомотивстрой. Они вскрыли запорно-пломбировочное устройство контейнера на вагоне грузового поезда и похитили более 140 слитков металла общим весом 2,7 тонны.

Общая сумма украденного составила свыше 730 тысяч рублей. Подельники сдали слитки в пункт приема металлолома. Вырученные деньги потратили на собственные нужны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до шести лет.

- В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а в отношении остальных в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении ведомства.

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